Рабинер поделился мыслями о предстоящей игре «Оренбург» - «Краснодар»

- У «быков» и с «Акроном» было достаточно моментов, просто подводила реализация да Гудиев поймал кураж. Боселли с первого матча «отмазывается» за концовку прошлого сезона и показывает, что готов взять на себя даже какие-то лидерские функции. Забил «Акрону», да и вообще стал выходить на проектную мощность. Поэтому жду его справа с первых минут. Воробьев не воспользовался в полной мере шансом стать игроком стартового состава, но все же прибавляет по части командных взаимодействий. Кордоба только набирает кондиции. И симуляция в матче с «Акроном», как показатель собственных проблем, а вообще абсолютнейший позор. Рад бы был прочитать, или увидеть извинения со стороны Джона.
Если по сути предстоящей встречи, то оренбуржцам будет очень непросто прийти в себя после такого поражения от «Динамо» с красивейшим голом Окишора на последней минуте. И в целом, за исключением двух последних поединков, «Краснодар» выжимал максимум в не самых простых ситуациях. Даже при жесточайшем сопротивлении уральцев на своем искусственном поле, дожмут – 0:1.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info