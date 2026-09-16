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"Он выразил сожаление". В КДК объяснили срок дисквалификации игрока ЦСКА за толчок судьи

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил решение дисквалифицировать защитника ЦСКА Матеуса Рейса на 2 матча.
Фото: ПФК ЦСКА
"Комитет изучил видеозапись и письменные пояснения игрока, а также заслушал участников.

Рейс выразил сожаление и признал, что повел себя неправильно. Он объяснил свои действия эмоциональным состоянием после удаления и несогласием с решением арбитра, подчеркнув, что не намеревался толкать судью или причинять ему вред", - сказал Григорьянц.

Также сообщается, что после игры Рейс лично извинился перед главным арбитром Иналом Танашевым и футболистом "Рубина" Андерсоном Арройо.

Напомним, в матче 8-го тура между ЦСКА и "Рубином", который завершился вничью 1:1, Рейс был удален с поля за нарушение правил против игрока казанской команды. Сразу после этого он также толкнул главного судью встречи. Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать бразильца на четыре матча, два из которых - условно.

Источник: РФС

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