"Он выразил сожаление". В КДК объяснили срок дисквалификации игрока ЦСКА за толчок судьи

Фото: ПФК ЦСКА

Рейс выразил сожаление и признал, что повел себя неправильно. Он объяснил свои действия эмоциональным состоянием после удаления и несогласием с решением арбитра, подчеркнув, что не намеревался толкать судью или причинять ему вред", - сказал Григорьянц.