"Он выразил сожаление". В КДК объяснили срок дисквалификации игрока ЦСКА за толчок судьи

Рейс выразил сожаление и признал, что повел себя неправильно. Он объяснил свои действия эмоциональным состоянием после удаления и несогласием с решением арбитра, подчеркнув, что не намеревался толкать судью или причинять ему вред", - сказал Григорьянц.
Также сообщается, что после игры Рейс лично извинился перед главным арбитром Иналом Танашевым и футболистом "Рубина" Андерсоном Арройо.
Напомним, в матче 8-го тура между ЦСКА и "Рубином", который завершился вничью 1:1, Рейс был удален с поля за нарушение правил против игрока казанской команды. Сразу после этого он также толкнул главного судью встречи. Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать бразильца на четыре матча, два из которых - условно.
Источник: РФС