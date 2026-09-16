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«Мусаеву не позавидуешь». Силкин назвал причину спада «Краснодара»

Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info высказался об игре «Краснодара» в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
«Игра «Краснодара» в последних матчах вызывает вопросы, потери очков сейчас могут сказаться на их чемпионских амбициях. У них явно начался спад. Нельзя выиграть шесть матчей подряд и не ожидать спада в игре. Плюс на команде сказываются уход Сперцяна и неожиданная травма Кривцова. Все-таки игроки во многом определяют игру команды на поле. И по Кордобе видно, что пока он не в форме. Мусаеву не позавидуешь, но он уже опытный тренер. Думаю, они выправятся», — сказал тренер.

После восьми туров кубанский клуб лидирует с 20 очками и на четыре балла опережает идущий вторым «Спартак».

В девятом туре «Краснодар» 17 сентября сыграет на выезде с «Оренбургом».

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