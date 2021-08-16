Сообщается, что "Рубин" не проявляет интереса к форварду.
С большой долей вероятности подобный ответ Яровинского можно связать с финансовыми деталями контракта Дзюбы. Напомним, что заработная плата нападающего составляет порядка 3,6-3,7 млн евро за сезон.
Ранее сообщалось, что "Зенит" заинтересован в оформлении арендного соглашения Дзюбы с одним из клубов, где игрок смог бы получать игровую практику и набрать необходимые кондиции. Приоритетным вариантом назывался казанский "Рубин", однако заявление спортивного директора команды поставило под сомнение существовавшую ранее информацию.
Источник: "БИЗНЕС Online".
Источник: "Рубин" может арендовать Артёма Дзюбу
Источник: Дзюба не будет вызван на сентябрьские матчи сборной России
"Рубин" отреагировал на информацию об аренде Дзюбы
Спортивный директор "Рубина" прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в состав казанцев.
Фото: ФК "Зенит"
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