Канчельскис отметил, что падение России в таблице коэффициентов закономерно. Также он предположил, что регресс продолжится. В связи с этим Канчельскис призвал к отмене лимита на легионеров и изменению подхода к кадровым вопросам в российском футболе.
"Это давно было понятно, что нас ждет долгий путь вниз. Уверен, что мы продолжим падать в таблице. Пока у нас в футболе будут работать дилетанты-проходимцы, ничего хорошего можно не ждать. Падение в таблице коэффициентов абсолютно закономерно. В клубах работают непонятные люди, без опыта работы даже. В РФС у нас есть футбольные люди? Нет, конечно. Только Симонян, но ему скоро уже 95 лет будет. Хватит уже издеваться над футболом. Отменяйте лимит и назначайте в клубы нормальных людей, тогда будет хороший результат", - сказал Канчельскис.
Источник: Спорт-Экспресс
Канчельскис: думаю, что этот сезон "Спартак" провалит. Будет бороться за 4-5-е место в РПЛ
Канчельскис: уверен, что Россия продолжит падать в таблице коэффициентов УЕФА
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и российской сборной Андрей Канчельскис высказался о положении России в таблице коэффициентов УЕФА.
Фото: Football24
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