"Тут дело в голове, в ментальности: "Нужно уезжать". Этого нет, потому что всем кажется, что и здесь хорошо. Но если брать уровень, особенно нынешний, то очевидно, что здесь все плохо. В голове нужно менять ориентиры, а это сложная история. В Сербии и Дании молодой не допускает мысли, что ехать в Европу не нужно, там понимают, что это необходимый шаг", - сказал Баженов.
Также форвард выступил за отмену лимита на легионеров, которая обсуждается в футбольном сообществе.
На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров "8+17". В заявке каждого клуба на чемпионат России может быть не более восьми иностранных футболистов, при этом их количество на поле не ограничено.
Нападающий Никита Баженов сейчас выступает за клуб "Олимп-Долгопрудный-2". В нынешнем сезоне он провел 3 матча в ФНЛ-2, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
В составе "Спартака" 36-летний футболист выступал с 2004 по 2011 год. За "красно-белых" он сыграл в 136 матчах, в которых отметился 23 забитыми мячами.
Источник: Матч ТВ
Баженов: если брать нынешний уровень российского футбола, то очевидно, что здесь все плохо
Бывший нападающий "Спартака" Никита Баженов высказался об уровне российского футбола.
Фото: "Getty Images"
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