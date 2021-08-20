По мнению Непомнящего, "Сочи" вряд ли сможет стать одним из лидеров РПЛ в текущем сезоне. При этом тренер заявил, что "Краснодар" готов бороться за чемпионский титул.
"Сочи", как и в прошлом сезоне, сможет обыгрывать лидеров. Могут ли сами сочинцы стать лидерами? Не уверен пока. <...> А вот у "Краснодара" состав подобран прекрасный, один из лучших в РПЛ. Думаю, краснодарцы готовы претендовать в этом сезоне на максимальный результат", - заявил Непомнящий.
Отметим, что на данный момент "Сочи" пребывает на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды девять очков. "Краснодар" идет седьмым (шесть очков).
Источник: Спорт уик-энд
Непомнящий: думаю, "Краснодар" готов претендовать в этом сезоне на максимальный результат
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах "Сочи" и "Краснодара" в нынешнем сезоне.
Фото: РИА Новости
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