Непомнящий: думаю, "Краснодар" готов претендовать в этом сезоне на максимальный результат

Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
ЦСКА
16:00
АхматНе начат
П1 1.68X 3.95П2 5.2
Арсенал Тула
16:00
СпартакНе начат
П1 5.2X 3.85П2 1.71
Урал
18:00
ДинамоНе начат
П1 5X 3.95П2 1.7
Уфа
18:00
ЗенитНе начат
П1 7X 4.8П2 1.45
Крылья Советов
20:00
СочиНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.8

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
4 - 3
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
16:00
ТомьНе начат
П1 1.95X 3.25П2 4
Металлург Лп
17:00
Краснодар-2Не начат
П1 3.05X 3.1П2 2.37
КАМАЗ
17:00
БалтикаНе начат
П1 3.15X 3.15П2 2.31
Велес
17:00
АланияНе начат
П1 3.05X 3.3П2 2.29
Оренбург
17:00
АкронНе начат
П1 1.51X 3.95П2 6.4
Волгарь
18:00
ТорпедоНе начат
П1 3.85X 3.25П2 1.98
Факел
18:00
РоторНе начат
П1 2.42X 3.15П2 2.95
Олимп-Долгопрудный
18:00
КубаньНе начат
П1 2.36X 3.35П2 2.85

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ливерпуль
14:30
БернлиНе начат
П1 1.27X 6.4П2 11
Астон Вилла
17:00
НьюкаслНе начат
П1 1.82X 3.95П2 4.2
Кристал Пэлас
17:00
БрентфордНе начат
П1 2.6X 3.15П2 2.95
Манчестер Сити
17:00
НорвичНе начат
П1 1.13X 9.4П2 20
Лидс
17:00
ЭвертонНе начат
П1 2.22X 3.5П2 3.25
Брайтон
19:30
УотфордНе начат
П1 1.72X 3.65П2 5.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
18:00
МальоркаНе начат
П1 2.34X 3.05П2 3.5
Эспаньол
20:30
ВильярреалНе начат
П1 3X 3.2П2 2.5
Гранада
20:30
ВаленсияНе начат
П1 2.65X 3.15П2 2.9
Атлетик
23:00
БарселонаНе начат
П1 4.1X 3.8П2 1.89

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Интер
19:30
ДженоаНе начат
П1 1.34X 5.2П2 10
Верона
19:30
СассуолоНе начат
П1 2.55X 3.4П2 2.85
Эмполи
21:45
ЛациоНе начат
П1 4.4X 4П2 1.79
Торино
21:45
АталантаНе начат
П1 5.6X 4.3П2 1.58

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Айнтрахт
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.59X 4.5П2 5.2
Бохум
16:30
МайнцНе начат
П1 2.95X 3.4П2 2.47
Герта
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 3.25X 3.45П2 2.25
Гройтер Фюрт
16:30
АрминияНе начат
П1 2.6X 3.4П2 2.75
Фрайбург
16:30
Боруссия ДНе начат
П1 5X 4.5П2 1.62
Байер
19:30
Боруссия МНе начат
П1 2.32X 3.55П2 3.05

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монако
18:00
ЛансНе начат
П1 1.78X 3.75П2 4.7
Сент-Этьен
22:00
ЛилльНе начат
П1 2.95X 3.15П2 2.6

Непомнящий: думаю, "Краснодар" готов претендовать в этом сезоне на максимальный результат

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах "Сочи" и "Краснодара" в нынешнем сезоне.
Фото: РИА Новости
По мнению Непомнящего, "Сочи" вряд ли сможет стать одним из лидеров РПЛ в текущем сезоне. При этом тренер заявил, что "Краснодар" готов бороться за чемпионский титул.

"Сочи", как и в прошлом сезоне, сможет обыгрывать лидеров. Могут ли сами сочинцы стать лидерами? Не уверен пока. <...> А вот у "Краснодара" состав подобран прекрасный, один из лучших в РПЛ. Думаю, краснодарцы готовы претендовать в этом сезоне на максимальный результат", - заявил Непомнящий.

Отметим, что на данный момент "Сочи" пребывает на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды девять очков. "Краснодар" идет седьмым (шесть очков).

Источник: Спорт уик-энд

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Непомнящий Краснодар Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

СМИ: прогресса в переговорах ЦСКА и "Милана" по Влашичу нет
Кучаев: матч в Ростове-на-Дону показал, что ЦСКА на правильном пути
Защитник "Динамо" вызван в сборную Парагвая на отборочным матчи к ЧМ-2022
«Зенит» и «Рубин» заочно бьются за лидерство, Крыховяк vs «Локо», «Спартак» гостит в Туле. Главные интриги 5 тура РПЛ
"Думаю, это просто слухи". Сарвели - про разговоры об интересе "Спартака" и "Локомотива"
Агент форварда "Генгама" прокомментировал сообщения об интересе ЦСКА к его клиенту 1
РПЛ сообщила, что не получала данных о вспышке коронавируса в "Урале"
Непомнящий: думаю, "Краснодар" готов претендовать в этом сезоне на максимальный результат
"Уфа" - "Зенит". Где смотреть матч, онлайн встречи 21 августа
"Реал" может предложить "ПСЖ" 170 млн евро за Мбаппе в конце августа
Кучаев поделился ожиданиями от матча ЦСКА - "Ахмат"
"СКА-Хабаровск" победил "Енисей" в матче с семью голами и двумя красными карточками 1
"Уфа" заявила Урунова на РПЛ. Остон получил 17-й номер, под которым ранее играл Зинченко 2
Бабаян: Акинфеев - настоящая легенда. Это человек, создающий атмосферу в ЦСКА
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 14
ЦСКА - "Ахмат". Где смотреть матч, онлайн встречи 21 августа 1
"Такое впечатление, что он злоупотребляет хинкали". Червиченко - о форме Джикии 8
Агент: думаю, Малком сможет сыграть против "Уфы" 1
Тарпищев: игра у "Спартака" просвечивается. Уже понятно, чего хочет Витория
"Атлетико" готов выложить 75 млн евро за партнера Кокорина по "Фиорентине" 2
"Арсенал" - "Спартак". Где смотреть матч, онлайн встречи 21 августа 4
Халк вошел в команду недели Кубка Либертадорес
Почеттино рассказал, когда Месси может провести первый матч за "ПСЖ" 1
"Бетис" и "Кадис" не смогли выявить победителя
Гол Мбаппе помог "ПСЖ" обыграть "Брест" 3
"РБ Лейпциг" одержал крупную победу над "Штутгартом"
Месси с семьей прибыл в Барселону (фото)
Максименко: "Спартак" едет в Тулу биться и, конечно, за тремя очками 11
СМИ: "Барселона" взяла кредит у банка Goldman Sachs на сумму 455 млн евро 2
СМИ: "Динамо" предлагало "Галатасараю" 3 млн евро за Маркао
Все новости
-