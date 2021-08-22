— Выиграли мы неуверенно. Второй тайм могли и лучше сыграть, надо было завершать игру. Так просто получилось. Хотели больше от обороны играть, наверное, — цитирует Гильерме "СЭ".
35-летний Гильерме в пяти матчах чемпионата России пропустил пять голов, ни разу не сыграв "на ноль". Наставник сборной России Валерий Карпин вызвал футболиста на игры отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, которые состоятся в сентябре. Гильерме не играл в национальной команде с осени прошлого года.
"Локомотив" с 11-ю очками идет на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России.
Гильерме — о матче с "Краснодаром": выиграли мы неуверенно
Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме прокомментировал победу команды над "Краснодаром" (2:1) в 5-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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