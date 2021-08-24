- Когда сторонники отмены лимита говорят о полноценной свободной конкуренции между всеми футболистами, они ошибаются. Клуб, покупая за серьезные деньги легионера, заведомо дает ему преимущество перед нашим. Он - дорогой, за него много уплачено, и тренера заставят его ставить! У молодых российских ребят не будет шансов, - передает слова Семина "СЭ".
Ранее стало известно, что Российский футбольный союз обратился к клубам РПЛ с предложениями о реформах в отечественном футболе, одним из пунктов которых могла стать отмена лимита на легионеров. На собрании клубов Российской премьер-лиги, где проводилось обсуждение этого вопроса, "Ростов" выступил против полной отмены лимита.
"Ростов" выступил против полной отмены лимита на легионеров
РФС опубликовал заявление об изменении формата соревнований и лимита на легионеров
Семин: сторонники отмены лимита ошибаются, говоря о свободной конкуренции. У легионера будет преимущество
Главный тренер "Ростова" Юрий Семин высказал мнение о недопустимости полной отмены лимита на легионеров в российском футболе.
Фото: ФК "Ростов"
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