Как сообщает источник, на 27 августа запланировано участие Фукса в игре седьмого тура молодежного первенства с "Академией Коноплева".
Вместе с тем Фукс, вероятно, отправится с основным составом ЦСКА на встречу шестого тура российской Премьер-Лиги с "Зенитом". Этот матч пройдет 26 августа в Петербурге.
Напомним, что Фукс стал игроком ЦСКА летом минувшего года, но пропустил почти весь сезон-2020/21 из-за нескольких повреждений. Контракт 22-летнего бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Eurostavka
Источник: Фукс может быть переведен в молодежную команду ЦСКА
Защитник ЦСКА Бруно Фукс с большой долей вероятности будет набирать игровую форму в матчах за молодежную команду клуба.
Фото: ЦСКА
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