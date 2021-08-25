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Источник: Фукс может быть переведен в молодежную команду ЦСКА

Защитник ЦСКА Бруно Фукс с большой долей вероятности будет набирать игровую форму в матчах за молодежную команду клуба.
Фото: ЦСКА
Как сообщает источник, на 27 августа запланировано участие Фукса в игре седьмого тура молодежного первенства с "Академией Коноплева".

Вместе с тем Фукс, вероятно, отправится с основным составом ЦСКА на встречу шестого тура российской Премьер-Лиги с "Зенитом". Этот матч пройдет 26 августа в Петербурге.

Напомним, что Фукс стал игроком ЦСКА летом минувшего года, но пропустил почти весь сезон-2020/21 из-за нескольких повреждений. Контракт 22-летнего бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Eurostavka

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Теги: Фукс ЦСКА
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