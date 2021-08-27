Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" рассматривает возможность назначения на пост наставника команды Доменико Тедеско, ранее уже возглавлявшего "красно-белых".
На эту информацию отреагировал руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.
"У нас действующий контракт с Руем Виторией. Слух, о котором вы сказали, да и любые другие подобного рода мы комментировать не будем", - сказал Зеленов.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: Тедеско может вновь возглавить "Спартак". Стороны уже контактировали
В "Спартаке" отреагировали на информацию о потенциальном возвращении Тедеско
В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном возвращении в клуб бывшего наставника "красно-белых" Доменико Тедеско.
Фото: "Спартак"
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