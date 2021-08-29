Источник: "Ростов" согласовал с "Норвичем" аренду Норманна с правом выкупа

Английский клуб арендует 25-летнего футболиста с правом выкупа за 15 миллионов евро.
В данный момент "канарейки" делят последнее место с "Арсеналом" в чемпионате Англии, набрав ноль очков в трех турах.
Норманн выступает за "Ростов" с января 2019 года. В нынешнем сезоне норвежец сыграл в четырех матчах чемпионата России, не отметившись голевыми действиями.
Источник: "РБ-Спорт".
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Полузащитник "Ростова" Маттиас Норманн продолжит карьеру в "Норвиче".
Фото: ФК "Ростов"
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