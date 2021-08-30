Бразилец получил повреждение в игре за молодежную команду "армейцев". Планировалось, что 22-летний футболист через матчи молодежной команды будет набирать форму, однако он получил повреждение в первом же матче.
Отметим, что за основную команду ЦСКА Фукс сыграл лишь 12 минут год назад, после этого защитник восстанавливался от травмы.
В составе сборной Бразилии Фукс стал Олимпийским чемпионом, ни разу не выйдя на поле.
Источник: Eurostavka.
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Источник: Фукс может пропустить до двух месяцев из-за травмы
Защитник ЦСКА Бруно Фукс будет восстанавливаться после травмы до двух месяцев.
Фото: ПФК ЦСКА
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