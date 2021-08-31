"Таких игроков очень мало в мире, его заменить очень сложно". Ярошик — об уходе Влашича в ЦСКА

— В ЦСКА сейчас нет таких мастеров. Никола всегда хотел побеждать. Все фанаты хорошее быстро забыли, не прощают, что игрок хотел уйти, также его папа недоволен. Это никому не пойдет на пользу: ни команде, ни ему. Сейчас он доволен, но посмотрим, как он адаптируется в команде, и как ЦСКА будет играть без него. Таких игроков очень мало в мире, его заменить очень сложно, — цитирует Ярошика Sport24.
23-летний Влашич сегодня подписал контракт с английским "Вест Хэмом". Лондонцы заплатили за футболиста 30 миллионов евро плюс восемь миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.
Хорват защищал цвета ЦСКА с 2018 года. За это время он сыграл в 108 матчах, в которых забил 33 гола и отдал 21 голевую передачу.
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Фото: ПФК ЦСКА
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