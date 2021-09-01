"Газпром-медиа" прислал предложение РПЛ. У них было преимущественное право. Они выполнили все вовремя. Дальше решение за лигой", - приводит слова Прядкина Sport24.
Напомним, по действующему контракту РПЛ получает от "Матч ТВ" 1,7 млрд рублей в год. Текущее соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22. Как действующий партнер лиги, он имел право прислать предложение до 1 сентября, которое лига должна рассмотреть в приоритетном порядке.
По итогам шести туров чемпионата России единоличным лидером является петербургский "Зенит". "Сине-бело-голубые" набрали 14 очков. На втором месте идет московское "Динамо". В активе "бело-голубых" 13 очков. По 12 очков в 6-ти матчах набрали "Сочи" и "Локомотив". Эти команды занимают 3-е и 4-е место соответственно.
"Газпром-Медиа Холдинг" сделал предложение РПЛ по покупке телеправ на показ матчей лиги
Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил о том, что "Газпром-Медиа Холдинг", владеющий правами на показ РПЛ до окончания текущего сезона, сделал лиге предложение о продлении контракта.
Фото: РИА Новости
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