"Газпром-Медиа Холдинг" сделал предложение РПЛ по покупке телеправ на показ матчей лиги

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил о том, что "Газпром-Медиа Холдинг", владеющий правами на показ РПЛ до окончания текущего сезона, сделал лиге предложение о продлении контракта.

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