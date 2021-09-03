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Геркус назвал странным решением переход Марадишвили в "Локомотив"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал переход Константина Марадишвили из ЦСКА в состав "железнодорожников".
Фото: РПЛ
"Что-то в нем видят, чего я не вижу. Для меня это странное решение. ЦСКА выставил за него двойную или даже тройную цену. В обычной торговле его заберут не больше, чем за 2 млн. Его очень хотят забрать, Константин нужен для какой-то цели", - сказал Геркус.

Напомним, накануне полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили подписал контракт с "Локомотивом". Трудовое соглашение 21-летнего россиянина с "железнодорожниками" рассчитано до 2026 года.

Марадишвили является воспитанником академии ЦСКА. В составе красно-синих опорный хавбек провел 49 матчей во всех турнирах, записав на свой счет "2+2" по системе "гол+пас". Также Константин принял участие в 5 играх за сборную России до 20 лет. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро.

Источник: "СЭ"

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Теги: Геркус Локомотив Марадишвили ЦСКА
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