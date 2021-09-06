"По моей информации, "Ростов" не заинтересован в аренде Габриэла", - приводит слова Барбозы "РБ-Спорт".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Ростов" проявляет интерес к полузащитнику "Бенфики" Габриэлу. "Желто-синие" намерены взять 27-летнего бразильца в аренду у лиссабонского клуба. Отмечалось, что в случае перехода Габриэла в "Ростов", полузащитник ростовчан Данил Глебов отправится в московский "Спартак".
Полузащитник Габриэл выступает за "Бенфику"с 2018 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 7 млн евро.
СМИ: "Ростов" намерен арендовать полузащитника "Бенфики" Габриэла
Агент Барбоза: "Ростов" не интересуется Габриэлом
Паулу Барбоза, агент полузащитника "Бенфики" Габриэла, опроверг информацию о возможном переходе своего подопечного в "Ростов".
Фото: "Getty Images"
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