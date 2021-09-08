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В "Сампдории" опровергли информацию о предложении по переходу Вильены из "Краснодара"

В "Сампдории" прокомментировали данные о предложении по переходу хавбека "Краснодара" Тонни Вильены.
Фото: "Краснодар"
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Сампдория" сделала предложение по трансферу Вильены.

Как заявил Карло Ости, занимающий пост спортивного директора "Сампдории", информация прессы не соответствует действительности.

"Эта информация не соответствует действительности. Мы не делали никаких предложений по переходу Вильены", - сказал Ости.

Отметим, что в текущем розыгрыше российской Премьер-Лиги Вильена провел за "Краснодар" три матча и забил два гола.

Источник: Sport24

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Теги: Вильена Краснодар Сампдория
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