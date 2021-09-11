"Нет времени унывать. Готовимся к важным играм, надо играть на победу - все просто. Мы надеемся на благое будущее, но я не знаю, что будет завтра. Перерыв, по идее, должен перезагрузить", - сказал Максименко.
Напомним, сегодня "Спартак" на своем поле примет "Химки" в рамках 7-го тура Российской Премьер-лиги. Игра против подмосковной команды начнется на "Открытие Банк Арене" в 19:00 мск.
"Спартак" после 6-ти туров РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. "Красно-белые" также не смогли пройти квалификацию Лиги чемпионов, уступив в третьем раунде отбора лиссабонской "Бенфике" (0:2, 0:2). Теперь "Спартак" сыграет в групповом этапе Лиги Европы. В среду, 15 сентября, подопечные Витории дома сыграют с польской "Легией". Начало матча - в 17:30 мск.
Источник: Чемпионат
Максименко: перерыв должен перезагрузить "Спартак". Нет времени унывать
Вратарь "Спартака" Александр Максименко поделился ожиданиями от выступления команды после паузы на игры сборных.
Фото: РПЛ
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