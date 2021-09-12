Агент полузащитника "Бенфики" Габриэля: был конкретный интерес от "Ростова", но не сложилось

Агент Нильсон Моура, представляющий интересы полузащитника "Бенфики" Габриэля, подтвердил информацию об интересе к его клиенту со стороны "Ростова".

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"К Габриэлю действительно был конкретный интерес от "Ростова", но не сложилось", - приводит слова Моуры



Контракт опорного хавбека с "Бенфикой" рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне чемпионата Португалии он принял участие в 20 матчах, записав в них на свой счет 3 очка (1+2) по системе "гол+пас". Профильный портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Габриэля в 7 млн евро. В начале сентября сообщалось, что желто-синие ведут переговоры с "орлами" об аренде 27-летнего бразильца."К Габриэлю действительно был конкретный интерес от "Ростова", но не сложилось", - приводит слова Моуры Sport24 Контракт опорного хавбека с "Бенфикой" рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне чемпионата Португалии он принял участие в 20 матчах, записав в них на свой счет 3 очка (1+2) по системе "гол+пас". Профильный портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Габриэля в 7 млн евро.