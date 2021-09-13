Встреча прошла в понедельник в Казани на стадионе "Центральный" и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Самошников получил травму на 78-й минуте, футболиста увели с поля под руки.
Защитник Илья Самошников выступает за "Рубин" с 2020 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 7 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол. В общей сложности за казанский клуб он сыграл в 40 матчах и забил 3 мяча. В сентябре Самошников дебютировал за сборную России. Он выходил на поле во всех трех матчах отбора на ЧМ-2022, сыграв в них 134 минуты.
"Рубин" занимает 4-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре казанцы на своем поле примут "Зенит".
Источник: ТАСС
Самошникова увезли на скорой помощи после матча с "Уралом"
Защитника "Рубина" Илью Самошникова после матча 7-го тура РПЛ против "Урала" (4:0) увезли на скорой помощи.
Фото: РПЛ