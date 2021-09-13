— Нужно понимать, что лучше для России: играть в лиге только для русских зрителей или стоит открыть границы для звезд из других стран. Национальная команда — это хорошо, но не нужно забывать, что футбольные лиги — это смесь различных культур и стилей, что хорошо, — рассказал Блаттер в интервью "Известиям".
85-летний Блаттер был президентом ФИФА с 1998 по 2015 год.
В Российской Премьер-лиге действует лимит на легионеров по схеме "8+15". Команды РПЛ могут заявить на сезон не более восьми иностранных футболистов.
Ранее идею об отмене лимита на легионеров высказал Российский футбольный союз. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что лимит на иностранцев не нужно отменять.
Бывший президент ФИФА Блаттер прокомментировал лимит на легионеров в РПЛ
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался на тему лимита в российском футболе.
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