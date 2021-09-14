— В России футбол медленнее, чем в Европе. Плюс мы не играем именно в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего. Многие говорят, что это уже устаревший футбол, я даже не знаю, кто сейчас еще так играет. Может быть, Бельгия. Но там Лукаку цепляется за все мячи, и поди его отодвинь.
Я, конечно, никому не советую, каждый видит футбол по-своему. Но, как по мне, эта игра в нападающего уже старовата стала, — рассказал футболист в интервью Sport24.
21-летний Сулейманов этот сезон проводит на правах аренды в турецком "Гиресунспор". Вчера российский футболист дебютировал за команду в игре 4-го тура чемпионата Турции против "Аланьяспора" (0:1). Сулейманов вышел в стартовом составе гостей и был заменен после первого тайма.
Действующее соглашение полузащитника с "Краснодаром" действует до 2024 года. у "Гиресунспора", согласно данным Transfermarkt, есть опция выкупа игрока.
"Шапи покажет свои сильные качества и попадет в сборную России". Агент Сулейманова - о переходе игрока в "Гиресунспор"
Шапи: в России мы не играем в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего, не знаю, кто так еще играет
Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий на правах аренды за "Гиресунспор", высказался о российском футболе.
Фото: ФК "Краснодар"