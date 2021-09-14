"Официальных данных у нас нет. Может быть, в "Динамо" обращались, но к нам - нет. Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много", - сказал Андреев.
При этом представители столичного клуба отказались комментировать информацию по поводу "Барселоны".
Напомним, ранее журналист Нобель Арустамян сообщил о том, что скауты каталонской команды приезжали в Москву, чтобы посмотреть за игрой Захаряна.
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян в текущем сезоне провел 7 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Всего за первую команду "бело-голубых" 18-летний футболист сыграл в 20 матчах, в которых забил 4 мяча и сделал 8 голевых передач. В сентябре Захарян дебютировал за сборную России.
Источник: "Матч ТВ"
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Агент Захаряна прокомментировал информацию об интересе "Барселоны" к Арсену
Павел Андреев, агент полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна, отреагировал на информацию об интересе "Барселоны" к футболисту.
Фото: РПЛ