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Дюков - об участии сборной России на Олимпиаде: мы ставим такую задачу

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова президента России Владимира Путина об отсутствии сборной России на Олимпийских играх.
Фото: "Getty Images"
Напомним, ранее глава государства высказался против отмены лимита на легионеров, заявив, что если такое решение будет принято, то российская сборная еще 20 лет не попадет на ОИ. Отметим, последний раз сборная России по футболу участвовала в Олимпийских играх в 1988 году.

"Мы понимаем, что Олимпийские игры - не самый важный международный футбольный турнир, он уступает по своей значимости чемпионату мира и Евро. Но нам бы хотелось, чтобы наша футбольная команда до 23 лет принимала участие в финальной стадии Олимпийских игр. Мы ставим такую задачу и будем работать в этом направлении", - приводит слова Дюкова Sport24.

Последний футбольный турнир состоялся на Олимпийских играх-2020 в Токио. В финальном матче встретились сборные Бразилии и Испании. Победу одержали бразильские футболисты со счетом 2:1. "Золотой" гол во втором экстра-тайме забил полузащитник "Зенита" Малком.


Теги: Дюков РФС
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