Напомним, накануне стало известно, что рыночная стоимость Тюкавина на Transfermarkt выросла более чем вдвое, до 6,5 миллиона евро.
Сафонов сообщил, что Тюкавин не планирует уходить из "Динамо" в ближайшее время. По словам агента, рост "ценника" не повлияет на данное решение. Сафонов также заявил, что в дальнейшем Тюкавин планирует попробовать свои силы в Европе.
"Будущее Кости? В этом году мы никуда не собираемся уходить, и рост "ценника" на это решение не повлияет. У нас стоит цель закрепиться в "Динамо" и по-настоящему заиграть в футбол.
Тюкавин видит развитие своей карьеры в дальнейшем переезде в Европу, а там на цену смотрят по-другому. Поэтому Россию мы сразу отметаем, а для Европы, я считаю, он еще "сырой", каких бы денег ни стоил", - сказал Сафонов.
Источник: Metaratings
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Агент Тюкавина: Костя видит развитие своей карьеры в дальнейшем переезде в Европу, но пока он "сырой"
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о будущем игрока.
Фото: "Динамо"