Федотов похвалил главного арбитра матча Сергея Карасева. По его словам, Карасев работал спокойно и уверенно. Также Федотов высказался об удалении форварда "армейцев" Антона Заболотного, получившего красную карточку в компенсированное ко второму тайму время. По словам судьи, игрок мог быть удален раньше - когда побежал праздновать свой гол на трибуну.
"Карасев отработал уверенно и спокойно, он сделал эту игру. Вопрос у меня возник только по эпизоду на 53-й минуте - стоило дать принцип преимущества после фола Умярова. Молодец и помощник Карасева, который увидел офсайд у Промеса и отменил гол "Спартака".
Хорошо, что смотрели гол Заболотного на возможный офсайд – только делать так нужно в каждом матче, а не только в дерби. Ну и по второй желтой Заболотному вопросов нет - он подбивал бедро соперника и делал это специально, чтобы сорвать атаку. Заболотный мог получить карточку еще раньше - когда побежал к болельщикам на трибуну, но Карасев в том моменте мудро отвернулся и не стал его наказывать", - сказал Федотов.
Источник: Чемпионат
Арбитр Федотов: Заболотный мог получить красную карточку в матче со "Спартаком" раньше - когда побежал на трибуну
Футбольный судья Игорь Федотов высказался о работе арбитров в матче восьмого тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" (1:0).
Фото: "Чемпионат"