Пиняев: интерес европейских клубов ко мне? Когда позовут, тогда и пойду

Форвард "Крыльев Советов" Сергей Пиняев прокомментировал информацию о том, что им интересуются европейские клубы.

Фото: "Крылья Советов"





"Как отношусь к интересу европейских клубов ко мне? Когда позовут, тогда и пойду. На данный момент я сосредоточен на выступлениях за "Крылья Советов", - сказал Пиняев.



Напомним, что накануне Пиняев забил первые голы за "Крылья" в официальных матчах. Он отличился дублем в игре Кубка России со "Знаменем" (10:0).



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Осинькин прокомментировал игру Пиняева в матче "Крыльев" со "Знаменем" Пиняев заявил, что сейчас сфокусирован на выступлениях за "Крылья". Вместе с тем он выразил готовность перейти в один из европейских клубов в дальнейшем."Как отношусь к интересу европейских клубов ко мне? Когда позовут, тогда и пойду. На данный момент я сосредоточен на выступлениях за "Крылья Советов", - сказал Пиняев.Напомним, что накануне Пиняев забил первые голы за "Крылья" в официальных матчах. Он отличился дублем в игре Кубка России со "Знаменем" (10:0).Источник: Sport24