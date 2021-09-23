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Пиняев: интерес европейских клубов ко мне? Когда позовут, тогда и пойду

Форвард "Крыльев Советов" Сергей Пиняев прокомментировал информацию о том, что им интересуются европейские клубы.
Фото: "Крылья Советов"
Пиняев заявил, что сейчас сфокусирован на выступлениях за "Крылья". Вместе с тем он выразил готовность перейти в один из европейских клубов в дальнейшем.

"Как отношусь к интересу европейских клубов ко мне? Когда позовут, тогда и пойду. На данный момент я сосредоточен на выступлениях за "Крылья Советов", - сказал Пиняев.

Напомним, что накануне Пиняев забил первые голы за "Крылья" в официальных матчах. Он отличился дублем в игре Кубка России со "Знаменем" (10:0).

Источник: Sport24

Осинькин прокомментировал игру Пиняева в матче "Крыльев" со "Знаменем"


Теги: Пиняев Крылья Советов
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