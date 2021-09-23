Напомним, 26-летний серб получил травму головы в матче "Нижнего Новгорода" против московского "Спартака" (2:1). Во время столкновения в воздухе с форвардом "красно-белых" Эсекьелем Понсе Миладинович потерял сознание.
"Меня не было полтора месяца, я все это время ничего не делал, пока гематома в голове полностью не рассосалась. Слава богу, это произошло быстро и теперь я могу вернуться к тренировкам", - сказал Миладинович.
Серб отметил, что не помнит момент удара. Также Миладинович дал оценку действиям Понсе после столкновения.
"Не извинился. Это странно. Я понимаю, что это не было сделано специально. Но столкновение все равно было очень опасным", - заявил Миладинович.
Защитник Иван Миладинович перешел в "Нижний Новгород" на правах аренды из "Сочи" до конца сезона. Контракт 26-летнего игрока с сочинской командой рассчитан до конца июня следующего года. В "Сочи" Миладинович перешел летом 2018 года. В минувшем сезоне серб сыграл в 24-х матчах РПЛ, в которых забил 1 гол.
Источник: РБ Спорт
Миладинович рассказал, что Понсе до сих пор не извинился перед ним после столкновения в матче РПЛ
Защитник "Нижнего Новгорода" Иван Миладинович рассказал о столкновении с нападающим "Спартака" Эсекьелем Понсе в матче 3-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"