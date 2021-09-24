Агент Прудников: "Манчестер Сити" собирался купить Ананидзе, но руководство "Спартака" не хотело его продавать

Прудников сообщил, что "Ман Сити" хотел приобрести Ананидзе, когда игрок выступал за "Спартак". По его словам, руководство московского клуба тогда не рассматривало вариант с продажей игрока.
"Я находил клуб, готовый его купить. <...> Что за клуб? "Манчестер Сити". Они хотели купить Джано, когда у него был самый классный расцвет его игры в "Спартаке". До травмы. Генеральные директоры, которые были в "Спартаке", на тот момент не рассматривали продажу Джано. Жаль - у него светлая голова, он был бы настоящей находкой для европейского футбола", - сказал Прудников.
Напомним, что Ананидзе выступал за "Спартак" с 2009 по 2020 год. Сейчас 28-летний полузащитник является игроком тбилисского "Динамо".
Источник: Sport24
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Агент Алан Прудников рассказал, что бывший полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе мог перейти в "Манчестер Сити".
Фото: Sport24