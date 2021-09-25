"Если "Спартак" сегодня проиграет "Уфе", это будет очень болезненный пинок под зад от Газизова. Красно-белые сейчас и так в плохом состоянии, не хватало еще разгромно проиграть дома экс-гендиректору, как в прошлом матче.
Если и этот матч команда проиграет, Витория должен сам написать заявление об уходе. Потому что это будет означать, что футболисты не хотят играть за тренера, что он им не нравится", - приводит слова Кавазашвили Sport24.
Встреча московского "Спартака" и "Уфы" пройдет на "Открытие Банк Арене". Стартовый свисток игры прозвучит в 19:00 по московскому времени. Обслужит матч судейская бригада во главе с Артёмом Любимовым.
"Спартак" под руководством португальского специалиста Руя Витории, который возглавил команду перед началом текущего сезона, после 8-и туров имеет в своем активе 10 очков и располагается на 9-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
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Кавазашвили: если "Спартак" проиграет "Уфе", Витория должен сам написать заявление об уходе
Экс-вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и "Уфой".
Фото: ТАСС