— Конечно, надо было выигрывать. Во втором тайме не дали поднять голову "Локомотиву": четыре перекладины, две штанги… Одно очко в матче с "Локомотивом" — это неплохо для нас, — рассказал Терюшков в интервью Sport24.
Подмосковные "Химки" в рамках 9-го тура чемпионата России поделили очки с "Локомотивом" (0:0). Большую часть второго тайма команда Игоря Черевченко играла в большинстве после удаления вратаря соперника Гильерме.
"Химки" набрали седьмое в чемпионате России.
Терюшков: во втором тайме "Химки" не дали "Локомотиву" поднять голову
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал ничью "Химок" с "Локомотивом" (0:0) в 9-м туре РПЛ.
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