Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Химки
0 - 0
ЛокомотивЗавершен
Зенит
2 - 1
Крылья СоветовЗавершен
Спартак
2 - 0
УфаЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
2 - 0
ВелесЗавершен
Томь
2 - 1
КубаньЗавершен
Оренбург
2 - 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 0
КАМАЗЗавершен
Волгарь
0 - 1
Олимп-ДолгопрудныйЗавершен
Металлург Лп
0 - 0
ТекстильщикЗавершен
Акрон
1 - 0
ТорпедоЗавершен
Нефтехимик
4 - 1
Краснодар-2Завершен
Факел
3 - 0
Спартак-2Завершен
Балтика
1 - 1
АланияЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Челси
0 - 1
Манчестер СитиЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 1
Астон ВиллаЗавершен
Эвертон
2 - 0
Норвич СитиЗавершен
Лестер Сити
2 - 2
БёрнлиЗавершен
Лидс
1 - 2
Вест ХэмЗавершен
Уотфорд
1 - 1
НьюкаслЗавершен
Брентфорд
3 - 3
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
1 - 0
АтлетикоЗавершен
Валенсия
1 - 1
АтлетикЗавершен
Севилья
2 - 0
ЭспаньолЗавершен
Реал Мадрид
0 - 0
ВильярреалЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Специя
1 - 2
МиланЗавершен
Интер
2 - 2
АталантаЗавершен
Дженоа
3 - 3
ВеронаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
РБ Лейпциг
6 - 0
ГертаЗавершен
Хоффенхайм
3 - 1
ВольфсбургЗавершен
Айнтрахт
1 - 1
КёльнЗавершен
Байер
1 - 0
МайнцЗавершен
Унион
1 - 0
АрминияЗавершен
Боруссия М
1 - 0
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сент-Этьен
0 - 3
НиццаЗавершен
Страсбург
1 - 2
ЛилльЗавершен
ПСЖ
2 - 0
МонпельеЗавершен
Лион
1 - 1
ЛорьянЗавершен

Терюшков: во втором тайме "Химки" не дали "Локомотиву" поднять голову

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал ничью "Химок" с "Локомотивом" (0:0) в 9-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
— Конечно, надо было выигрывать. Во втором тайме не дали поднять голову "Локомотиву": четыре перекладины, две штанги… Одно очко в матче с "Локомотивом" — это неплохо для нас, — рассказал Терюшков в интервью Sport24.

Подмосковные "Химки" в рамках 9-го тура чемпионата России поделили очки с "Локомотивом" (0:0). Большую часть второго тайма команда Игоря Черевченко играла в большинстве после удаления вратаря соперника Гильерме.

"Химки" набрали седьмое в чемпионате России.


Теги: Химки Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Реал" во второй раз потерял очки в Ла Лиге, сыграв вничью с "Вильярреалом"
"ПСЖ" без Месси одержал восьмую победу подряд, обыграв дома "Монпелье"
Зелимхан Бакаев: Руй не на спокухе, не поникший, верит в себя
СМИ: Магкеев порвал "кресты", операция на следующей неделе 1
Тарханов: в первом тайме «Спартак» забил, а во втором «Уфа» даже имела преимущество в концовке эксклюзив
Кавазашвили - о встрече "Спартака" с "Уфой": матч оставил хорошее впечатление, но было много неточностей с обеих сторон 1 эксклюзив
Промес и Жиго лучшие, Литвинов приятно удивил – оценки игроков матча "Спартак" - "Уфа"
Cтало известно, сколько получает лучший бомбардир РПЛ Агаларов 6
Стукалов: задержка автобуса - не самое важное. Но подготовку к игре "Уфе" пришлось проводить более скомканно 1
Червиченко: в скучной игре «Спартак» блестяще реализовал две из трех грубейших ошибок обороны «Уфы» 6 эксклюзив
Витория - о победе "Спартака" над "Уфой": сложная игра против квалифицированной команды 2
Источник: Салихова пообщалась с Николичем на тему работы в "Спартаке" 15
Стукалов - о поражении "Уфы" от "Спартака": игра могла развернуться по-разному 1
Кечинов о матче с "Уфой": "Спартаку" нужно набирать очки, чтобы не осесть в середине таблицы 1 эксклюзив
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Мостовой о матче с "Уфой": игрокам "Спартака" нужно забыть про давление со стороны и перестать нервничать 2 эксклюзив
Павлюченко: каждый день слышал, что Семин — великий тренер, но я этого не вижу 2
"Уфа" подарила победу "Спартаку" и сохранила работу для Витории. Что это было? 11
Черевченко: "Химки" владели преимуществом на протяжении всего матча с "Локомотивом"
"Спартак" всухую обыграл "Уфу" 47
Терюшков: во втором тайме "Химки" не дали "Локомотиву" поднять голову
Глушаков: особого желания забить "Локомотиву" не было. Просто хотелось забить
Источник: Зуев сменил гражданство. Полузащитник "Рубина" будет выступать за сборную Казахстана 2
Источник: Магкеев, возможно, выбыл с повреждением крестообразных связок 3
Семак высказался о победе "Зенита" над "Крыльями Советов" 1
Дзюба высказался по поводу ситуации со сборной России 32
Игонин о матче с "Крыльями": это одна из интереснейших игр "Зенита" за последнее время 2 эксклюзив
Путин предложил провести в России еще один чемпионат мира
Дзюба забивает, зарабатывает пенальти и помогает "Зениту" обыграть "Крылья". Артем продолжит говорить, что он не в форме? 14
"Зенит" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" 87
Все новости
-