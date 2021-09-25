— Я каждый день слышал, какой Юрий Павлович великий тренер, который из любых футболистов сможет сделать суперкоманду. Но что-то я этого не вижу и не увидел, — рассказал Павлюченко в интервью РБК.
74-летний Семин сегодня подал в отставку с поста главного тренера "Ростова". Он работал в команде с начала августа, однако донский клуб при нем одержал лишь одну победу в семи матчах.
Уткин: отставка Семина не удивила. Удивило назначение полтора месяца назад
Заур Тедеев стал исполняющим обязанности главного тренера "Ростова"
Павлюченко: каждый день слышал, что Семин — великий тренер, но я этого не вижу
Нападающий "Знамени" Роман Павлюченко высказался об наставнике Юрии Семине.
Фото: РИА Новости