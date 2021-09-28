- Давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе, - передает слова Пескова "РБК-Спорт".
Ранее стало известно, что новым главным тренером олимпийской сборной России по хоккею назначен Алексей Жамнов, до этого бывший ее генеральным менеджером. Сборная России по футболу летом 2021 года провалила выступление на Чемпионате Европы-2020, завершив турнир на четвертом месте в группе с 3 очками.
Песков привел российский футбол в качестве негативного ориентира для российского хоккея
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение главного тренера олимпийской сборной страны по хоккею, упомянув для сравнения российский футбол.
Фото: РПЛ