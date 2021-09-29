СМИ: Прядкин может покинуть пост президента РПЛ

В ближайшее время в РПЛ могут произойти серьезные кадровые перемены.

Фото: ТАСС





По информации издания, исполняющим обязанности президента РПЛ в период подготовки новых выборов станет, вероятно, один из руководителей клубов лиги - Рустем Сайманов ("



Отмечается, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы Российской Премьер-лиги является Ашот Хачатурянц, который сейчас возглавляет судейский комитет РФС.



Напомним, что Сергей Прядкин занимает пост президента Российской Премьер-Лиги с 14 ноября 2007 года. В марте этого года Прядкин успешно прошел процедуру перевыборов в совет директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг. Он входит в состав выборного руководящего органа Ассоциации европейских лиг с 2007 года. Срок его полномочий в результате перевыборов продлен на 4 года.



Источник: "И ранее к работе лиги было много вопросов, но на фоне ковида возникли ситуации, когда лига самоустранялась - в результате у клубов созрело решение о переменах на посту президента. Вопрос в стадии оформления решения, все должно произойти в ближайшее время", - сообщил источник.По информации издания, исполняющим обязанности президента РПЛ в период подготовки новых выборов станет, вероятно, один из руководителей клубов лиги - Рустем Сайманов (" Рубин "), Павел Пивоваров (" Динамо "), Роман Бабаев ( ЦСКА ) или Шамиль Газизов (" Уфа ").Отмечается, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы Российской Премьер-лиги является Ашот Хачатурянц, который сейчас возглавляет судейский комитет РФС.Напомним, что Сергей Прядкин занимает пост президента Российской Премьер-Лиги с 14 ноября 2007 года. В марте этого года Прядкин успешно прошел процедуру перевыборов в совет директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг. Он входит в состав выборного руководящего органа Ассоциации европейских лиг с 2007 года. Срок его полномочий в результате перевыборов продлен на 4 года.Источник: РБ Спорт