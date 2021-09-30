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Главный тренер "Шерифа" Вернидуб назвал основные проблемы российского футбола

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал, в чем, по его мнению, заключаются основные проблемы российского футбола.
Фото: Football.ua
По словам Вернидуба, на российские клубы давит лимит на легионеров. Это ограничение нужно убрать, заявил тренер. Также он отметил, что в России у футболистов завышенные зарплаты.

"На мой взгляд, на вас давит лимит. Его нужно убирать. Давайте возьмем Англию. Сколько вчера англичан сыграло за "Челси" в Лиге чемпионов? Вот и весь ответ. О чем тут говорить? Думаю, рано или поздно вы придете к отмене лимита. Что еще не так? Завышенные зарплаты футболистов!" - сказал Вернидуб.

Источник: Спорт-Экспресс

Тренер "Шерифа" Вернидуб сравнил российский и украинский футбол


Теги: Вернидуб Шериф
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