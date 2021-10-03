Черевченко объяснил, чего не хватило "Химкам" для победы над тульским "Арсеналом"

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко поделился мнением о том, чего не хватило подмосковной команде для победы.

Фото: РПЛ





"Химки" в гостях сыграли вничью с тульским "Арсеналом" (0:0). Подмосковный клуб набрал 8 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.



В следующем туре "Химки" на своем поле примут грозненский "Ахмат". Матч на "Арене Химки" состоится 17 октября, начало игры - в 16:30 мск.



Источник: "Много чего не хватило для победы. Не хватило решений, не хватило футбольной наглости. Замены в перерыве? В первую очередь, не устраивала игра игроков, которые вышли в том составе, особенно в атаке. Потому делали проект в перерыве в учетом новых игроков", - сказал Черевченко."Химки" в гостях сыграли вничью с тульским "Арсеналом" (0:0). Подмосковный клуб набрал 8 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.В следующем туре "Химки" на своем поле примут грозненский "Ахмат". Матч на "Арене Химки" состоится 17 октября, начало игры - в 16:30 мск.Источник: Матч ТВ