Напомним, ранее сообщалось, что "Локомотив" и нынешний главный тренер команды Марко Николич согласовали расторжение контракта. Указывалось, что сербский специалист получит от клуба около трех миллионов евро в качестве компенсации за досрочное расторжение договора. При этом, по данным СМИ, Тедеско - один из претендентов на пост главного тренера "Локо".
Ловчев отметил, что Тедеско сделает серьезную ошибку, если согласится на работу в "Локомотиве". По его словам, немецкому тренеру будет непросто работать в "Локо", учитывая его спартаковское прошлое.
"Если он приедет - сделает большую ошибку. Болельщики "Локомотива" ему будут постоянно припоминать спартаковское прошлое. А спартаковские фанаты его проклянут: типа, бросил команду, говорил, что без семьи не может, а сам в "Локо" приехал. Это уже совсем будет странно. Хотя эти иностранцы, что им наши болельщики? Скажет, что по-русски не понимает, поэтому не знает, что они там кричат", - заявил Ловчев.
Источник: Советский спорт
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"Если он приедет - сделает большую ошибку". Ловчев - о возможном назначении Тедеско главным тренером "Локомотива"
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о возможном назначении бывшего наставника "красно-белых" Доменико Тедеско на пост главного тренера "Локомотива".
Фото: "Спартак"