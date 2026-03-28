Кисляк: на нас раньше времени начали вешать золотые медали

"Можно ли сказать, что зимние разговоры о нашем чемпионстве помешали команде? Это один из факторов. Все раньше времени начали вешать на нас золотые медали. А потом через две игры переобулись резко!Это не главная причина. Основная - в нас самих. Видимо, мы недостаточно хорошо играли", - сказал Кисляк "Спорт-Экспрессу".
После возобновления сезона московский ЦСКА провел 4 матча в рамках Российской Премьер-Лиги, одержал 1 победу и потерпел 3 поражения. Также команда вылетела в Путь регионов Кубка России после двухматчевого противостояния с "Краснодаром".
На данный момент подопечные Фабио Челестини занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 22 матчах.