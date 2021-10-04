Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" изучает возможность подписания Куликова. Отмечалось, что 23-летний футболист может перейти в стан "красно-белых" в зимнее трансферное окно.
В пресс-службе "Спартака" опровергли данные об интересе клуба к Куликову.
"Информация не соответствует действительности. "Спартак" не рассматривает такой возможности", - заявили в пресс-службе.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Куликов поучаствовал в 10 матчах и сделал одну результативную передачу.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Спартак" рассматривает возможность подписания полузащитника "Локомотива" Куликова
В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе клуба к Куликову
В "Спартаке" прокомментировали данные о заинтересованности клуба в услугах полузащитника "Локомотива" Даниила Куликова.
Фото: "Чемпионат"