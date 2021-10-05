Матвей Сафонов, которого жена публично обвинила в измене, номинирован на премию "Джентльмен года"

Сафонова в числе других игроков РПЛ включила в список кандидатов на получение премии газета "Комсомольская правда".
На первом этапе за кандидатов будут голосовать болельщики на сайте "Комсомольской правды". На втором этапе из тройки лучших по версии болельщиков жюри выберет победителя.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Сафонов провел девять матчей, в которых пропустил семь голов.
"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.
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Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов, которого жена ранее публично обвинила в измене, номинирован на премию "Джентльмен года".
Фото: "Краснодар"