"Следить я мог только через интернет, новости печатали. Как к этому отношусь? Нормально. Правильное ли решение уйти? Для меня правильное.
Вам мало матча "Ростов" - "Сочи"?" - цитирует Карпина ТАСС.
Напомним, в июне 2020-го желто-синие уступили сочинцам со счетом 1:10, так как большая часть основного состава донского клуба находилась на карантине из-за вспышки коронавируса.
Исполняющим обязанности президента РПЛ стал руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.
Карпин: уход Прядкина? Правильно решение
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение Сергея Прядкина покинуть пост президента Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ростов"