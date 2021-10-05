Напомним, что накануне Прядкин покинул пост руководителя РПЛ. Исполнять обязанности главы Премьер-Лиги до выборов президента организации будет Ашот Хачатурянц.
Широков отметил, что Прядкин совершил ошибку, уйдя в тень и не высказываясь по резонансным событиям. Это и привело к его отставке, считает бывший футболист сборной России.
"Что у него пошло не так? Не знаю, что у них случилось, но, как понимаю, движения начались после пандемии. Он сам виноват: когда надо было как-то выйти на сцену, то он с нее пропал. Началось еще с матча "Сочи" - "Ростов". И потом всё развивалось. Его ошибка, что он ушел в тень и как-то не высказывался", - заявил Широков.
Источник: Чемпионат
Широков: Прядкин сам виноват - когда надо было как-то выйти на сцену, он с нее пропал
Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался об уходе Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.
Фото: "Чемпионат"