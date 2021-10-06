"Марко не мог остаться на посту главного тренера ни при каких обстоятельствах. Почему? Новое руководство клуба, которое пришло недавно, хотело, чтобы он покинул свой пост", - цитирует Йоксимовича Metaratings.
Николич возглавил "Локо" летом 2020 года. Под его руководством московский клуб стал обладателем Кубка России (2021), а также выигрывал серебряные (2020) и бронзовые медали (2021) в чемпионате России.
5 октября "Локомотив" объявил о разрыве контракта с Марко Николичем по обоюдному согласию сторон. По информации СМИ, сербский специалист получит после увольнения компенсацию в размере 3 млн евро.
Исполняющим обязанности главного тренера "Локомотива" назначен Дмитрий Лоськов.
[url=СМИ: Николичу запретили говорить об уходе из "Локомотива" до ноября]СМИ: Николичу запретили говорить об уходе из "Локомотива" до ноября[/url]
Агент Николича: новое руководство "Локомотива" хотело, чтобы Марко ушел
Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера "Локомотива" Марко Николича, обвинил новое руководство "железнодорожников" в отставке специалиста.
Фото: РПЛ