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Источник: "Локомотив" не договорился с Николичем о рассрочке в выплате компенсации

"Локомотив" не добился смягчения условий выплаты компенсации Марко Николичу, покинувшему пост главного тренера команды.
Фото: "Локомотив"
Согласно данным источника, контракт "Локо" с Николичем не предусматривал возможности выплаты в качестве компенсации суммы, которая составляла бы менее трех миллионов евро.

Клуб пытался договориться с сербским тренером о выплате меньшей суммы, после этого - о разбивке платежей, но ни того, ни другого сделать не удалось.

Отмечается, что Николич получит всю сумму компенсации через некоторое время. Деньги будут переведены одним платежом.

Напомним, что накануне "Локомотив" объявил об отставке Николича с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера "железнодорожников" был назначен Дмитрий Лоськов.

Источник: РБ Спорт


Теги: Николич Локомотив
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