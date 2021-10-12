Фольмер: Урунов приехал из Узбекистана и начал закупаться

Хавбек "Ростова" Кирилл Фольмер, ранее выступавший за "Уфу", высказался о полузащитнике команды из Башкортостана Остоне Урунове.





Не знаю всей истории. Может, на самом деле это была шутка - сфотографироваться с пакетами из ЦУМа. Кто знает?" - приводит слова Фольмера



Напомним, Урунов летом 2020 года после перехода в московский "Спартак" опубликовал в своем инстаграме фото с несколькими пакетами одежды из ЦУМа.



На данный момент 20-летний узбекский футболист выступает за "Уфу" на правах аренды. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Урунов провел 2 матча, не отметившись результативными действиями. - Был ли Урунов модником до " Спартака "? Да, приехал из Узбекистана и начал закупаться. Думаю, и там покупал себе разные вещи. Просто это так все преподнесли в красках.Не знаю всей истории. Может, на самом деле это была шутка - сфотографироваться с пакетами из ЦУМа. Кто знает?" - приводит слова Фольмера Sport24 Напомним, Урунов летом 2020 года после перехода в московский "Спартак" опубликовал в своем инстаграме фото с несколькими пакетами одежды из ЦУМа.На данный момент 20-летний узбекский футболист выступает за "Уфу" на правах аренды. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Урунов провел 2 матча, не отметившись результативными действиями.