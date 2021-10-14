Экс-арбитр Васильев: решение пожизненно отстранить меня от судейства связано с одним большим клубом не из Москвы

Экс-арбитр РПЛ Станислав Васильев рассказал, в чем видит причину своего пожизненного отстранения от судейства.

Фото: ФК "Химки"





В мае 2021 года руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объявил о временном отстранении от работы на матчах Российской премьер-лиги арбитра Станислава Васильева. Причиной этого стала ошибка в трактовке эпизода в штрафной волгоградского "Ротора" в матче с грозненским "Ахматом" - рефери должен был назначить пенальти в ворота волгоградцев, но не сделал этого. Позднее стало известно, что Васильев получил от судейского комитета РФС пожизненную дисквалификацию. - Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьезные ошибки против них. И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать, - передает слова Васильева " Чемпионат ".В мае 2021 года руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объявил о временном отстранении от работы на матчах Российской премьер-лиги арбитра Станислава Васильева. Причиной этого стала ошибка в трактовке эпизода в штрафной волгоградского "Ротора" в матче с грозненским "Ахматом" - рефери должен был назначить пенальти в ворота волгоградцев, но не сделал этого. Позднее стало известно, что Васильев получил от судейского комитета РФС пожизненную дисквалификацию.