Матчи Скрыть

Сделать ставку

Экс-арбитр Васильев: решение пожизненно отстранить меня от судейства связано с одним большим клубом не из Москвы

Экс-арбитр РПЛ Станислав Васильев рассказал, в чем видит причину своего пожизненного отстранения от судейства.
Фото: ФК "Химки"
- Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьезные ошибки против них. И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать, - передает слова Васильева "Чемпионат".

В мае 2021 года руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объявил о временном отстранении от работы на матчах Российской премьер-лиги арбитра Станислава Васильева. Причиной этого стала ошибка в трактовке эпизода в штрафной волгоградского "Ротора" в матче с грозненским "Ахматом" - рефери должен был назначить пенальти в ворота волгоградцев, но не сделал этого. Позднее стало известно, что Васильев получил от судейского комитета РФС пожизненную дисквалификацию.


Теги: РФС РПЛ Васильев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Сандро Шварц поделился мнением о новом главном тренере "Локомотива" Гисдоле
В РПЛ не видят оснований для переноса матча "Урал" - ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге
Ломаев: первый раз слышу об интересе "Спартака"
"Команда сделала шаг в развитии". Шварц - о прошедшем годе своей работы в "Динамо"
В "Крыльях Советов" отреагировали на информацию об интересе "Спартака" к вратарю Ломаеву
Булыкин: думаю, в матче "Спартака" с "Динамо" будет результативная ничья эксклюзив
Шварц рассказал о состоянии футболистов "Динамо" перед матчем со "Спартаком" 2
В "Локомотиве" опровергли слухи о переговорах по трансферу защитника "Челси" Сарра
Источник: "Спартак" интересуется вратарем "Крыльев Советов" Ломаевым 1
Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча со "Спартаком" 1
Тренер "Алании" Гогниев провел эмоциональную пресс-конференцию после матча с "Акроном" (видео) 4
Заседание исполкома РФС запланировано на 27 октября
СМИ: "Спартак" планирует подписать 1-2 вратарей в зимнее трансферное окно 18
Малафеев признался, что получал предложение перейти в "Спартак"
Малафеев: не хочу быть тренером вообще. Не лежит душа к этой работе
Раньери - о своих задачах с "Уотфордом": нам нужно набрать 40 очков. Помните, как в "Лестере"? 1
СМИ: "Бавария" планирует подписать Холланда в случае ухода Левандовски
Сутормин: роль капитана сборной России придала сил и эмоций. Для меня это большой шаг
Отстраненный арбитр Васильев: после Хачатурянца в судейском корпусе останется выжженная земля 13
Витория: тренер похож на альпиниста. Работа со "Спартаком" - сложное восхождение, мы примерно на середине горы 8
Экс-арбитр Васильев: решение пожизненно отстранить меня от судейства связано с одним большим клубом не из Москвы 15
Девушка испанского футболиста Хесе Родригеса пыталась переехать его на машине после ссоры 3
Витория: если случается что-то срочное, связываюсь с Федуном
Витория: предательство Попова? Мне не нравится это слово. Я подписал контракт со "Спартаком", а не с Поповым 2
Карпин: если Дзюба будет хорошо выглядеть - есть вариант, что снова получит вызов 19
Карпин рассказал, какой клуб является для него ориентиром в построении игры сборной России 1
СМИ: футболисты "Кайрата" недовольны оборонительной тактикой Бердыева 6
Экс-тренер "Динамо" Новиков после разгрома "Спартака-2" во главе "Нефтехимика": всегда приятно обыгрывать красно-белых 2
Отбор КОНКАКАФ на ЧМ-2022: победы Мексики, США, Канады и Ямайки 2
Кейлор Навас получил травму в матче отбора на ЧМ за Коста-Рику, его сменщик принес победу сборной США
Все новости
-