Перейра объяснил, почему отстраненный Казарцев поучаствовал в сборе арбитров РПЛ

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра объяснил, почему отстраненный от работы арбитр Василий Казарцев поучаствовал в сборе судей РПЛ.

Фото: РИА Новости





Перейра в своем комментарии отметил, что Василий, принявший участие в двухдневном сборе арбитров РПЛ, остается частью судейской команды.



"Если футболист пропускает матчи из-за дисквалификации, он всё равно продолжает тренироваться с командой. Здесь такая же ситуация, Василий - часть нашей команды. Пока что он отстранен, но всё равно будет работать вместе с нами", - сказал Перейра.



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Хачатурянц: я принял решение об отстранении Казарцева до конца года Отметим, ранее стало известно, что Казарцев отстранен от работы до конца текущего года.Перейра в своем комментарии отметил, что Василий, принявший участие в двухдневном сборе арбитров РПЛ, остается частью судейской команды."Если футболист пропускает матчи из-за дисквалификации, он всё равно продолжает тренироваться с командой. Здесь такая же ситуация, Василий - часть нашей команды. Пока что он отстранен, но всё равно будет работать вместе с нами", - сказал Перейра.Источник: Матч ТВ