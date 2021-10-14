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Малафеев: в своем нынешнем состоянии Дзюба делал бы сборную России сильнее и вариативнее

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев заявил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба способен усилить национальную команду.
Фото: РИА Новости
По мнению Малафеева, Дзюба добавил бы вариативности сборной России.

"Сложно сказать, играл бы Дзюба в основном составе обновленной сборной России. В любом случае, в своем нынешнем состоянии Дзюба делал бы команду сильнее и вариативнее. Я бы его видел как раз выходящим на замену при необходимости усиления атакующей мощи и смены тактики", - сказал Малафеев.

Напомним, что ранее Дзюбу внесли в расширенный список игроков сборной России для подготовки к октябрьским матчам отбора на ЧМ-2022. Нападающий "Зенита" впоследствии заявил, что не отправится в расположение сборной. Объясняя свое решение, Дзюба сослался на то, что пребывает не в лучшей форме.

Источник: Sport24

Клаудиньо прокомментировал решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России


Теги: Зенит Сборная России Малафеев Дзюба
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