- Понимали ли мы летом, что Влашич уйдет? По его состоянию было видно, что он хотел уйти. Ходил хмурый - все было написано на лице. Отбывал ли он номер в последние пару месяцев? Тут важно понять: когда у любого игрока идет эмоциональный спад, он уже не может себя переломить. У меня тоже такое было, - цитирует Акинфеева Sport24.
24-летний хорватский атакующий полузащитник Никола Влашич 31 августа перешел из ЦСКА в английский "Вест Хэм", сумма трансферной компенсации составила 30 миллионов евро. В течение лета появлялась информация об активных переговорах ЦСКА и Влашича с итальянским "Миланом", который также мог выкупить хорватского хавбека. В 5 матчах за красно-синих в текущем сезоне Влашич записал на свой счет 1 результативную передачу.
Акинфеев: по состоянию Влашича было видно, что он хотел уйти
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о состоянии Николы Влашича в последние месяцы перед его трансфером в "Вест Хэм".
Фото: ПФК ЦСКА